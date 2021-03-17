Денвер, США, , 09:56 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 8:4.

В составе «Колорадо» дубль оформил нападающий Назем Кадри. Ещё по шайбе забросили нападающие Андре Бураковски, Микко Рантанен, Натан Маккиннон, Самуэль Жирар, Пьер-Эдуар Белльмар и Брэндон Саад. Российский форвард Валерий Ничушкин отдал один голевой пас.

В составе «Анахайма» точными бросками отметились нападающие Трой Терри, Дэнтон Хайнен, Адам Хенрик и Дерек Грант, реализовавший буллит.

В настоящее время «Колорадо» занимает третье место в Западном дивизионе, на счету команды 36 очков. «Анахайм» идёт на восьмом месте с 22 очками.

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