Севилья, Испания, , 09:07 — REGNUM «Севилья» одержала победу над «Эльче» в перенесённом матче второго тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Севильи» голы забили нападающий Юссеф Эн-Несири на 43-й минуте и полузащитник Франко Васкес на 89-й.

На сегодняшний день «Севилья» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе команды 54 очка. «Эльче» идёт на 17-м месте с 24 очками.

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