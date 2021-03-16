Барселона, Испания, , 08:26 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Уэской» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 4:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Барселоны» дубль оформил капитан команды Лионель Месси. Ещё по голу забили нападающий Антуан Гризманн и защитник Оскар Гарсия.

На сегодняшний день «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе команды 59 очков. «Уэска» идёт на 20-м месте с 20 очками.

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