Женева, Швейцария, , 08:52 — REGNUM Соболезнования в связи с сообщением о смерти президента Танзании Джона Магуфули выразил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом он написал 18 марта на своей странице в Twitter.

Глава ВОЗ выразил глубочайшие соболезнования народу и правительству Танзании, которые лишились национального лидера.

«В это трудное время наши мысли с его семьёй, а также с нацией», — написал Гебрейесус.

Как сообщало ИА REGNUM, пятый президент Танзании Джон Помбе Джозеф Магуфули скончался 17 марта в возрасте 61 года. Он руководил страной с 2015 года. На публике президент не появлялся с конца февраля, по данным СМИ, он болел коронавирусной инфекцией. Магуфули отрицал пандемию коронавируса и не объявлял в стране карантин.

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