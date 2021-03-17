Додома, , 23:59 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщил 17 марта вице-президент страны Самия Хасан Сулуху в эфире государственного телевидения.

Магуфули не появлялся на публике с 24 февраля. В конце месяца он пропустил саммит лидеров стран Восточноафриканского сообщества, который проходил в формате видеоконференции.

Из различных источников поступала неподтверждённая информация о том, что президент находится в госпитале в столице Кении в критическом состоянии из-за заражения коронавирусом и возникших на его фоне проблем с сердцем.

Следует отметить, что ранее Магуфули отрицал пандемию и меры борьбы против неё и не вводил в стране карантина. Официальных данных о распространении инфекции в стране Танзания не публикует с апреля минувшего года. Министерство здравоохранения страны также заявляло об отсутствии планов закупать вакцину от COVID-19.