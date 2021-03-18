Лондон, , 06:42 — REGNUM Рейтинг Лондона как лучшего города для ведения бизнеса за пределами Нью-Йорка снизился на 23 пункта в рейтинге Z/Yen, сообщил 17 марта телеканал CNN.

Британская столица уже вторая в списке, но главные потери впереди — на первые места в рейтинге вскоре могут выйти азиатские города — Шанхай, Гонконг и Сингапур. Так, от китайской финансовой столицы Лондон отстаёт всего на один пункт.

Глобальный индекс финансовых центров, составляемый британским аналитическим центром Z/Yen Group, учитывает оценки экспертов с количественными показателями Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития и Организации Объединенных Наций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Амстердам превзошёл Лондон в качестве крупнейшего центра торговли акциями на европейском континенте.

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