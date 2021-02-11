Лондон, , 03:13 — REGNUM Амстердам превзошёл Лондон в качестве крупнейшего центра торговли акциями на европейском континенте, пишет 10 февраля газета The Financial Times со ссылкой на источники и данные торгов в январе.

Резко выросший объём торгов на Euronext Amsterdam и ещё двух биржах в Нидерландах — CBOE Europe и Turquoise — достиг в январе ежедневного показателя в €9,2 млрд, в то время как объёмы продаж в Лондоне упали до €8,6 млрд.

Такое положение дел источники объяснили тем, что финансовые учреждения Евросоюза с начала 2021 года запретили торговлю на британских биржах, поскольку Брюссель не признал площадки в Лондоне как имеющие такой же надзорный статус, как и его собственные.

Финансовые услуги — ключевой двигатель британской экономики — почти не были включены в последнюю торговую сделку по Brexit, согласованную между Лондоном и Брюсселем в конце 2020 года.

Таким образом, с 1 января финансовый сектор Великобритании потерял доступ к единому рынку Евросоюза и к своему европейскому «паспорту» — средству для продажи финансовых продуктов и услуг Великобритании в ЕС.

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