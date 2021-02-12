Москва, , 15:15 — REGNUM Проблема падения цен на минтай состоит в том, что Китай, а он является крупнейшим покупателем отечественных морепродуктов на востоке России, из-за пандемии закрыл все порты и пока не принимает российскую рыбу, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Эдуард Мане. Натюрморт с рыбой. 1864

«Продажа рыбы в этот регион традиционно выгоднее, чем поставки в континентальную часть России.

При этом российские производители и трейдеры, торгующие рыбой, ждут 18 февраля, когда в Китае заканчивается празднование Нового года, в надежде, что границы будут снова открыты.

На этом фоне они не спешат с поставками минтая в Центральную Россию, надеясь, что рыбу удастся реализовать выгодней (тем боле, что логистическое плечо для столь протяженных расстояний действительно большое, а поставки рыбы требуют особых условий её хранения и перемещения).

В итоге значительная часть рыболовецких компаний дальнего Востока оказалась затоварена минтаем. Если Китай 18 февраля (или в ближайшие к этой дате дни) все же откроет свои морские порты для российских судов, то цены на минтай начнут постепенно подниматься, возвращаясь к равновесным уровням, определяемым балансом спроса и предложения.

Если Китай останется закрыт, то российским производителям и трейдерам придется отправлять рыбу в Центральную Россию. Учитывая заметно бо́льшие издержки по сравнению с поставками минтая в Китай, цены на этот вид продукции тоже неизбежно вырастут.

Но вот насколько — сказать пока затруднительно. Многое будет определяться и потребительским спросом и фактическими издержками производителей, логистики и ретейла», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, оптовая цена на минтай в России снизилась в феврале 2021 года на 36,3% в годовом выражении до 65 руб. за кг. Цены вернулись у уровню июня 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, оптовые цены на минтай достигли минимума за последние несколько лет. Цены вернулись на уровень 2017 года, когда минтай стоил более 60 рублей.

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