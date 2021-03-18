Берлин, , 04:41 — REGNUM Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» должна быть допущена к использованию в Германии. Об этом заявили премьер-министры трех федеральных земель ФРГ — Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии, 18 марта сообщило издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

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Глава Саксонии Михаэль Кречмер отметил большие достижения России в сфере науки и подчеркнул, что у него нет сомнений в эффективности препарата. Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов предупредил, что зависимость от одной только вакцины, созданной британско-шведской компанией AstraZeneca, опасно для Германии.

Глава Cаксонии-Анхальт Райнер Хазелоф сказал, что одобрение препарата не должно зависеть от его происхождения, поскольку речь идет о здоровье людей.

Как сообщило ИА REGNUM, 17 марта руководитель берлинского отделения Германского общества Красного Креста Марио Чайа, что все исследованные вакцины против COVID-19, включая «Спутник V», необходимо скорее разрешить к применению в Германии.

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