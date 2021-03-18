Лондон, , 01:46 — REGNUM Дефицит вакцин от COVID-19, который ожидается в Великобритании, заставит снизить темпы прививочной кампании в стране в конце марта и начале апреля. Об этом заявил британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок 17 марта в ходе брифинга.

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При этом указанная ситуация была ясна властям заранее из-за сбоя поставок препаратов. О скором значительном сокращении поступлений информировала соответствующая правительственная рабочая группа.

Как сообщило ИА REGNUM, 4 марта телеканал Sky News распространил информацию о том, что в настоящее время в Великобритании 20,7 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции.

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