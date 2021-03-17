Минск, , 22:07 — REGNUM Министерство юстиции Белоруссии произвело 5 марта государственную регистрацию Ассоциации «Информационная безопасность» (сокращенное название — Ассоциация «Инфобезопасность»). Об этом госорган проинформировал в сообщении, датированном 16 марта.

Ранее на эту тему: Белорусское «министерство правды» как опора «диктатуры абсурда» Лукашенко

Согласно официальному сообщению, учредителями ассоциации общественных объединений выступили «Белорусское общественное объединение демографической безопасности», «Белорусское общественное объединение «Позитивное движение», «Международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам «Развитие», а также ещё два общественных объединения — «Белорусское педагогическое общество» и «Белорусское общество психологов».

Также на эту тему: Лукашенко потребовал обеспечить «информационный суверенитет»

«Данная ассоциация общественных объединений будет распространять свою деятельность на всей территории Республики Беларусь, — проинформировали чиновники. — Ассоциация «Информационная безопасность» создана в целях оказания содействия противодействию распространения негативного контента в информационном пространстве, содействия консолидации усилий общественности, а также заинтересованных организаций в развитии саморегуляции информационного сообщества Белоруссии».

Напомним, в 2019 году Александр Лукашенкопообещал совершенствовать государственную концепцию информационной безопасности — «ужесточить её». Тогда же он обрушился с критикой на российские «сайты», заявив: «Они проводят явную антибелорусскую политику!».