Бишкек, , 18:43 — REGNUM Казахстан предлагает Киргизии приобрести у него 200 милицейских машин и 250 автобусов. Об этом заявил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов на встрече с министром экономики и финансов Киргизии Улукбеком Кармышаковым, пишут киргизстанские СМИ.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что казахская сторона готова продать Киргизии легкие вертолеты фирмы «Airbus».

После этого министры обсудили проблему сокращения торговли между Киргизией и Казахстаном из-за пандемии коронавирусной инфекции, в результате чего странам не удалось довести товарооборот до $1 млрд (73 млрд рублей).

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