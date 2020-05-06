Бишкек, , 17:59 — REGNUM В наличии у министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии имеется только четыре лодки и сломанный вертолет. Об этом на заседании парламента заявил глава МЧС Замирбек Аскаров, отвечая на вопросы депутатов о техническом обеспечении подчиненного ему ведомства, передает Kaktus.media.

В свою очередь депутат Тазабек Икрамов выразил возмущение в связи с бедственным положением госоргана, который отвечает за спасение людей в случае возникновения стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

«Этих лодок хватит только на спасение министров. Стыд и позор. У нормального государства всё это должно быть», — подчеркнул народный избранник.

ИА REGNUM напоминает, что в распоряжении МЧС Киргизии есть только один вертолет, которому уже более 25 лет. Последние несколько лет он находится в нерабочем состоянии и требует капитального ремонта, стоимость которого оценивают в сумму около 250 млн рублей.

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