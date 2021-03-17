Нижний Новгород, , 18:14 — REGNUM Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции у жителей Нижегородской области должен будет достичь показателя в 60% к маю 2021 года. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

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При этом около 20% — 22% коллективного иммунитета будет приходиться на формирование естественным путем, то есть среди людей, которые уже переболели COVID-19.

Еще от 38% до 40% нижегородцев, то есть более 1 млн человек, приобретут иммунитет к коронавирусу благодаря вакцинации.

Напомним, что в Нижегородской области продолжается прививочная кампания против коронавируса. В ее рамках в регионе открыли 104 пункта вакцинации, в которые уже поступило 125 тысяч доз вакцины.