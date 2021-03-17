Москва, , 15:06 — REGNUM Евросоюз (ЕС) остается крупнейшим экономическим партнером России. Политика, конечно, привнесла новые контуры взаимодействия между нами. Тем не менее, для России по-прежнему открыто окно возможностей для наращивания экспорта в страны ЕС, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«В первую очередь, речь идет об энергоресурсах, сельскохозяйственной продукции, нефтехимии и машиностроении, металлургии.

Колоссальные возможности сегодня отрылись в финансовом секторе: российская банковская и финансовые системы устойчивы как никогда.

Страны ЕС очень разношерстные. Сотрудничество — это индивидуальная история с каждой из стран ЕС в отдельности. Для его развития нужно хоты бы снизить негативную информационную риторику в адрес России.

Западный капитал, который сегодня и завтра будет активно инвестировать в Россию, получит колоссальную отдачу в ближайшие три-пять лет.

Российские активы сегодня недооценены, они стоят в 1,5−2 раза ниже справедливой рыночной цены из-за санкционного дисконта», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕС допускал ошибки в отношениях с Россией, среди которых — санкции против России, нанёсшие огромный урон отношениям сторон, заявил президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль.

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