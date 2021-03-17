Вена, , 09:34 — REGNUM Европа допускала ошибки в отношениях с Россией, среди которых — санкции ЕС против России, нанёсшие огромный урон отношениям сторон. Об этом в своей статье в австрийском издании Kurier заявил президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль.

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Ляйтль считает, что в настоящее время двусторонние отношения с Россией достигли низшей точки, но шанс для нормализации отношений всё же существует. Для этого, по его словам, необходимо найти новые решения, применив «творческий подход».

Глава ассоциации добавил, что для этого необходимо перестать возводить преграды, постепенно ослаблять санкции, налаживать взаимодействие в различных сферах. В частности, наладить экономическое сотрудничество, а также взаимодействие в сферах науки и культуры.

Что касается ситуации с Украиной, то, по мнению Ляйтля, Евросюзу стоило бы взять пример с Австрии и сохранять нейтральную позицию.

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Как сообщало ИА REGNUM, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам визита в Москву в феврале 2021 года заявил, что Россия не оправдала ожидания Брюсселя «по становлению современной демократии». Он охарактеризовал отношения между ЕС и Россией как «разочаровывающие» и полные «растущего недоверия»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Евросоюз воспринимает Россию как чужака и эта предвзятость не позволяет выстроить нормальные отношения. По мнению глава МИД РФ, отношения России и Евросоюза разорваны «в клочья».