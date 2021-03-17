Брюссель, , 15:08 — REGNUM Грузия сможет получить от Евросоюза второй транш финансовой помощи для борьбы с пандемией после того, как Тбилиси проведёт реформу законодательства, а также в стране стабилизируется политическая обстановка. Об этом 16 марта сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на своей странице в соцсети Twitter.

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«Необходим больший прогресс в законотворчестве для предоставления второго транша макрофинансовой помощи ЕС. Стабильная политическая среда является ключом к движению вперед», — написал Домбровскис.

Он также отметил, что между Евросоюзом и Грузией есть большой потенциал для развития торговых и инвестиционных соглашений.

Первый транш макрофинансовой помощи в размере €75 млн для борьбы с пандемией Грузия получила от Евросоюза в ноябре 2020 года.

Напомним, кризис в Грузии разразился после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

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