Ереван, , 14:27 — REGNUM Уголовное дело в отношении лидера армянского оппозиционного объединения «Движение за спасение родины» Вазгена Манукяна отправлено генеральной прокуратурой Армении в суд с обвинительным заключением. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба ведомства.

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«Дело Вазгена Манукяна, который обвиняется в призыве насильственно свергнуть конституционный строй, с обвинительным заключением отправлено в суд», — говорится в сообщении.

При этом Вазгену Манукяну предъявлено обвинение по статье 301 УК Армении (публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности или насильственному свержению конституционного строя) и в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что здание министерства образования, науки, культуры и спорта Армении в Ереване, возле которого проходит акция оппозиции из-за ожидаемого приезда премьер-министра Армении Никола Пашиняна, было оцеплено полицейскими.