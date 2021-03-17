Донецк, , 14:12 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 328 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 марта сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 16 марта проведено 1042 исследования, из них выявлено 296 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 32 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 27 047.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 2144.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 19 368 человек, еще 5535 пациентов находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Отметим, сутками ранее в ДНР был выявлен 231 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.