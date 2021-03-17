Варшава, , 13:58 — REGNUM Польские ученые в настоящее время изучают возможности для создания собственной вакцины от COVID-19. Об этом 17 марта сообщил директор Агентства медицинских исследований Польши, доктор медицинских наук Радослав Серпинский в интервью Gazeta Polska.

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«Это должна быть революция в польской медицине, над которой работают исследователи из университетов в Варшаве, Познани, Гданьске и Вроцлаве. Для того, чтобы Польша имела возможность самостоятельно бороться с нынешней пандемией, а также с подобными угрозами в будущем, мы должны иметь возможность сами себя обеспечивать вакцинами», — заявил Серпинский.

По его словам, ученые изучают возможности по созданию современной площадки для производства вакцин, на которой можно будет создавать необходимые препараты в ближайшем и отдаленном будущем. Серпинский добавил, что ученые из Вроцлава в настоящее время стремятся создать вакцину в виде назального спрея.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года американский производитель вакцин Pfizer в одностороннем порядке временно сократил объемы поставок своей продукции в страны ЕС.