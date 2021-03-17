Сеул, , 13:32 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai оснастил Tucson новым гибридным агрегатом. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новый силовой агрегат Tucson состоит из четырехцилиндрового турбированного мотора рабочим объёмом 1,6 л максимальной производительностью 261 л. с. Агрегат функционирует с шестискоростной автоматической коробкой передач и полным приводом.

На электротяге Tucson PHEV при полной зарядке способен проехать 52 км. Гибрид поддерживает зарядку мощностью от 2 до 7,2 кВт от обычной бытовой розетки.

Автопроизводитель позиционирует новинку как конкурента модели Toyota RAV4 Prime, дальность хода которой на электротяге составляет 68 км.

Ориентировочная стоимость Tucson PHEV будет составлять примерно 35 тыс. долларов (около 2,56 млн рублей).

Ранее компания Hyundai представила семиместную версию кроссовера Alcazar, созданную на базе кроссовера Creta. Конкурентами нового автомобиля в Индии станут Tata Safari, MG Hector Plus и Mahindra XUV500.

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