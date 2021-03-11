Сеул, , 15:17 — REGNUM В сети появились тизерные изображения нового минивэна Hyundai Staria. Изображения распространила пресс-служба компании.

Минивэн Hyundai Staria Пресс-служба Hyundai

Новый MPV (многоцелевое транспортное средство) будет продаваться на азиатских рынках, хотя название минивэна ранее было зарегистрировано и в странах на других континентах.

Представлен фронтальный дизайн минивэна, а также его боковые и задние силуэты. Название автомобиля переводится как сочетание слов «звезда» и «ria», которые обозначают ориентированные на будущее ценности модели.

Впервые Hyundai запатентовала название Staria 1 июня прошлого года на Филиппинах. Через три с половиной месяца 15 сентября компания подала заявку на регистрацию товарного знака Staria Premium. В документах на регистрацию товарных знаков названия были отнесены к категории «Автомобили, фургоны, фургоны, электромобили и гибридные автомобили».

Ранее компания Hyundai Motor Group в городе Гуанчжоу на юге Китая приступила к строительству фабрики по производству систем топливных элементов. Это первая подобная фабрика, построенная южнокорейским автопроизводителем за рубежом.

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