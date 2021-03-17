Москва, 17 марта 2021, 13:20 — REGNUM Черноморский флот России приступил к слежению за действиями фрегата «Мендес Нуньес» ВМС Испании. Об этом 17 марта сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
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В центре уточнили, что иностранное военное судно зашло в акваторию Чёрного моря.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта в воды Чёрного моря вошёл фрегат Cristobal Colon ВМС Испании. Силы и средства Черноморского флота РФ также осуществили слежение на иностранных судном.