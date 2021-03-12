Севастополь, , 18:06 — REGNUM Слежение за фрегатом Cristobal Colon ВМС Испании осуществляют в Чёрном море силы и средства Черноморского флота, сообщили 12 марта в Национальном центре управления обороной России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Cristobal Colon вошёл в воды Чёрного моря.

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Добавим, что несколько дней назад в европейском командовании прозвучал прогноз об усилении степени конфликта Запада и России на юго-востоке Европы.

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