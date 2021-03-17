Кишинёв, , 12:43 — REGNUM В Молдавии нужно провести досрочные парламентские выборы, но не в таких условиях, когда в стране слишком высок риск заразиться коронавирусом. Об этом заявил председатель «Партии социалистов» Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Он прокомментировал заявления президента республики Майи Санду, что она будет добиваться проведения досрочных выборов. По мнению Додона, проводить выборы в Молдавии в мае-июне, как хочет президент, будет слишком опасно.

«У нас есть два варианта: позволить Майе Санду пойти по сценарию в мае-июне, и тогда все поймут, что сотни и тысячи смертей в этот период будут на совести президента, который любой ценой захочет пойти на это. Или второе решение — дать ей еще один шанс», — отметил лидер ПСРМ.

По мнению Додона, популярность Санду у населения якобы сильно упадёт, если она добьётся проведения досрочных выборов, поэтому для неё будет лучше позволить сформировать правительство и искать пути стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат от ПСРМ на пост премьер-министра Молдавии Марианна Дурлештяну 16 марта заявила, что снимает свою кандидатуру. В тот же день Санду подписала указ о выдвижении на пост премьер-министра лидера партии «Действие и солидарность» Игоря Гросу. Ранее парламент Молдавии дважды отклонял предложенную президентом на этот пост кандидатуру Натальи Гаврилицы.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Молдавии выдвинет нового кандидата в премьер-министры – Додон