Стокгольм, , 12:39 — REGNUM В Швеции все больше и больше людей, которых беспокоит COVID-19, звонят по номеру единой медицинской справочной службы 1177. К ним относятся граждане, у которых проявляются симптомы заболевания, те люди, которые ожидают своей очереди на вакцинацию или те, которые ее уже прошли, но беспокоятся о побочных эффектах от вакцины. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Мы видим рост за последние 3−4 недели по сравнению с тем, как это было раньше. В день звонят на 2000−4000 человек больше», — заявила бизнес-менеджер Софи Сеттерстрём.

«У многих возникают вопросы о вакцинах, когда подходит время для вакцинации от COVID-19. Мы также часто рассказываем о побочных эффектах», — заявила оператор Грета Шибби.

Шибби также отметила, что за последнее время среди граждан нарастает обеспокоенность по поводу побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

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