Москва, 17 марта, 2021, 11:10 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявлено 8998 случаев заражения коронавирусом, сообщает 17 марта оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки российские врачи выписали по выздоровлении 10 755 ковид-пациентов. Скончались 427 человек.

Среди регионов лидерами по новым случаям заражения остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. В первой пятёрке — Нижегородская и Ростовская области.

Всего в России с начала распространения выявили 4 418 436 случаев заражения вирусом.