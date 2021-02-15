9 Марта
 
17:35

Специалисты ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. Источник: minzdrav.gov.ru

17:19

Работающим липецким пенсионерам продлили карантинные больничные

В Липецкой области гражданам 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции из-за коронавируса электронные больничные продлят с 11 по 24 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Фонда социального страхования.