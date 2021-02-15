Первый этап вакцинации в России к 9 марта 2021 года прошли более 5 млн (3,6%), полностью привиты свыше 1,6 млн человек. Массово идет вакцинация среди военнослужащих, по одному уколу получили уже 372 000 человек.

Наиболее низкие темпы вакцинации наблюдаются в Дагестане, где доля привитых составляет всего 0,46%.

Количество выявленных в России случаев заражения снижается. Месяц назад (11 февраля) показатель составил 15 308 человек, 9 марта — 9445. Снижается и число активных случаев (больных людей), 10 февраля — 418 118, 9 марта — 320 488.

В связи со снижением темпов распространения вируса в регионах России постепенно сокращают число больничных коек для пациентов с корнавирусом.

Неоднократно возникавшие слухи о введении ковид-паспортов или ковид-сертефикатов пока не подтверждаются. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, идея введения ковид-сертификатов для путешественников вызывает скепсис в Кремле.

С начала пандемии по 9 марта 2021 года в России, по официальной статистике, выздоровели 3,93 млн, умерли 89 809 человек с COVID. Все новости о борьбе с COVID-19 и вакцинации в России читайте в трансляции ИА REGNUM.