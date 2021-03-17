Тбилиси, , 10:26 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 27 167 исследований на SARS-CoV-2 выявили 382 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 17 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 276 067 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 269 006 победили инфекцию, в том числе 313 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3665 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе семь скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 1405 пациентов, в оборудованных гостиницах — 140. На карантине находятся 224 человека.

Согласно официальным данным на 16 марта, в Грузии в результате 29 652 исследований выявили 537 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 128 человек.

Напомним, в Грузии с 15 марта началась массовая вакцинация препаратом от AstraZeneca. В первую очередь планируется привить 54 тыс. медицинских работников, которым приходится контактировать с пациентами с COVID-19. Пока на процедуру записались 4,5 тыс. медиков.

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