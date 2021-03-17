Ереван, , 10:07 — REGNUM Задние Министерства образования науки, культуры и спорта Армении в Ереване, возле которого проходит акция оппозиции из-за ожидаемого приезда премьер-министра Армении Никола Пашиняна, оцеплено полицейскими. Об этом 17 марта сообщает агентство News.am.

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Журналисты отмечают, что около здания находятся также несколько сотен представителей оппозиции Армении, которые требуют, чтобы Пашинян подал в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта представители оппозиционных фракций парламента Армении «Светлая Армения» и «Процветающая Армения» заявили о необходимости отмены военного положения в республике.