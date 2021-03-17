Тбилиси, , 09:49 — REGNUM Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе призвал руководство Грузинской православной церкви (ГПЦ) поддержать информационную кампанию по популяризации вакцинации от COVID-19 среди населения. С таким обращением, как сообщает пресс-служба правительства, глава центра 16 марта выступил на пресс-конференции.

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«Мы очень просим Священный Синод, всех священнослужителей, сотрудничать с нами, поскольку население очень часто верит вам больше, чем медикам, — сказал Гамкрелидзе. — За последние 200 лет вакцинация позволила спасти миллионы людей. Вакцинация научно обоснована и, напомню, церковь всегда полагалась на научно доказанные факты».

Глава центра также отметил, что что весной 2020 года действия ГПЦ сыграли важную позитивную роль, когда пришлось встречать пасху в период жёстких карантинных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии вакцинация стартовала 15 марта. В стране используется препарат от компании AstraZeneca. В первую очередь планируется привить 54 тыс. медиков. По данным на 16 марта, на вакцинацию записались 4,5 тыс. человек.

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