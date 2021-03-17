Токио, 17 марта, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Suzuki проводит дорожные тесты удлинённой версии компактного внедорожника Suzuki Jimny. Снимки машины размещены на сайте Carscoops.

Carscoops Удлинённая версия нового Suzuki Jimny

Где Suzuki проводит испытания, не сообщается.

Судя по полученным фотографиям, внедорожник получит двери такого же размера и в таком же количестве, что и предыдущая версия. При этом панели на корме станут немного больше.

Несмотря на камуфляж тестовой модели, можно заметить, что удлинённый Jimny получит доработанные бамперы и модернизированную оптику.

Ожидается, что под капотом удлинённого внедорожника будет функционировать двигатель производительностью 102 л. с. (130 Нм) рабочим объёмом 1,5 л. В качестве трансмиссии модель получит пятискоростную «механику» либо четырёхпозиционный «автомат».

Напомним, по данным пресс-службы «Сузуки Мотор Рус», в прошлом году российские автолюбители приобрели 7961 автомобиль японской компании Suzuki — на 3% больше, чем в 2019 году.

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