Токио, , 13:51 — REGNUM В сети появился видео-тизер, который анонсирует премьеру мотоцикла Suzuki Hayabusa нового поколения. Об этом сообщается на YouTube-канале The all-new model will be unveiled|Suzuki.

Стоит отметить, что производство мотоцикла было прервано в 2018 году, когда в Европе ввели жесткие нормы по выбросам. Теперь компания выпустил видео с возрождённым супер-байком.

Несмотря на то, что сам мотоцикл в ролике не показывают, тем не менее видна его «приборка», на спидометре которой видно, что Hayabusa разогнался до 280 км/ч. Ожидается, что производитель изменит у байка дизайн и подгонит его силовую установку под нормы Евро-5.

Официальная премьера мотоцикла намечена на 5 февраля нынешнего года.

Ранее на заводе Suzuki в Индии началась сборка модели автомобиля Jimny. Автомобиль будет экспортироваться на рынки Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.

