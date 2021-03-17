Даллас, США, , 09:23 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Брейден Пойнт, Мэтью Жозеф и Стивен Стэмкос.

У «Далласа» отличились Миро Хейсканен, Джейми Бенн и российский форвард Александр Радулов, для которого этот гол стал первым после возвращения после травмы.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Тампы». Решающий бросок исполнил Брейден Пойнт.

В настоящее время «Тампа» занимает первое место в Центральном дивизионе, на счету команды 42 очка. «Даллас» идёт на шестом месте с 25 очками.

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