Даллас, США, 17 марта 2021, 09:23 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.
В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Брейден Пойнт, Мэтью Жозеф и Стивен Стэмкос.
У «Далласа» отличились Миро Хейсканен, Джейми Бенн и российский форвард Александр Радулов, для которого этот гол стал первым после возвращения после травмы.
В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Тампы». Решающий бросок исполнил Брейден Пойнт.
В настоящее время «Тампа» занимает первое место в Центральном дивизионе, на счету команды 42 очка. «Даллас» идёт на шестом месте с 25 очками.
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