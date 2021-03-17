Питтсбург, США, , 08:58 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Бостона» шайбы забросили нападающие Давид Пастрняк и Трент Фредерик. У «Питтсбурга» отличился форвард Брэндон Танев.

В настоящее время «Бостон» занимает седьмое место в Восточном дивизионе, на счету команды 22 очка. «Питтсбург» идёт на восьмом месте с 16 очками.

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