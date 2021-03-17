Нью-Джерси, США, , 08:54 — REGNUM «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили белорусский нападающий Егор Шарангович, защитник Сами Ватанен и форвард Майлз Вуд. У «Баффало» отличились форварды Тобиас Ридер и Джефф Скинер.

В настоящее время «Нью-Джерси» занимает седьмое место в Восточном дивизионе, на счету команды 22 очка. «Баффало» идёт на восьмом месте с 16 очками.

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