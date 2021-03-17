Вашингтон, , 08:39 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Вашингтона» российский форвард Александр Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Ещё один голевой пас на счету Евгения Кузнецова. Также отличились Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём.

В составе «Айлендерс» точным броском отметился нападающий Оливер Вальстрём.

В настоящее время «Вашингтон» занимает первое место в Восточном дивизионе, на счету команды 42 очка. «Айлендерс» идёт на втором месте с 42 очками.

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