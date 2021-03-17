Прага, 17 марта 2021, 02:38 — REGNUM Взлом компьютерной сети трех поликлиник в столице Чехии Праге осуществили неизвестные. Об этом 16 марта сообщила газета Lidove noviny.
Злоумышленники нарушили работу системы электронной регистрации пациентов и корпоративной почты. Начато расследование инцидента, которым занимается Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности Чехии.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта глава минтруда Чехии Яна Малачова и мэр Праги Зденек Гржиб заявили, что на компьютерные сети ведомства, а также столичной мэрии, была совершена кибератака.
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