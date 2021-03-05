Прага, , 11:47 — REGNUM На компьютерные сети министерства труда и социальных дел Чехии и мэрии Праги была совершена кибератака. Об этом 5 марта сообщили журналистам глава чешского минтруда Яна Малачова и мэр столицы страны Зденек Гржиб.

«Подтверждаю факт кибератаки (на минтруда Чехии). Других комментариев по этому делу давать не буду», — сказала Малачова.

В свою очередь мэр Праги заявил, что «компьютерная сеть мэрии подверглась массивной хакерской атаке» и добавил, что внутренняя система кибербезопасности сумела ее отразить. При этом, как указал Гржиб, хакеры пытались взломать электронную почту сотрудников администрации управления города.

Также известно, что в настоящее время расследование обстоятельств произошедшего ведет Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности Чехии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Главного контрольного управления США (GAO) заявили, что министерство обороны США игнорирует вопросы кибербезопасности при заключении контрактов на приобретение систем вооружения.