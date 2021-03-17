Бразилиа, , 02:19 — REGNUM За последние сутки в Бразилии зафиксировали 2841 летальный исход от осложнений при COVID-19, 16 марта сообщается на сайте минздрава страны. Этот показатель является рекордным с начала пандемии. Предыдущее максимальное количество умерших было зарегистрировано 10 марта — 2286 человек. Всего в стране от указанного заболевания скончались 282 127 пациентов.

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Кроме того, за истекшие 24 часа в Бразилии было выявлено 83 926 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и их общее число с начала пандемии достигло 11 603 535. При этом бразильские медики подтвердили выздоровление 10 204 541 носителя вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что новым бразильским министром здравоохранения станет врач-кардиолог Марселу Кейрога. С начала распространения коронавирусной инфекции в стране он будет уже четвертым по счету чиновником, назначенным на пост главы минздрава.

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