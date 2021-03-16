Югра, 24 декабря, 2002, 16:19 — ИА Регнум. В Сургуте создана межведомственная координационная комиссия службы медицины катастроф. Мэр Александр Сидоров уже утвердил ее положение и состав. При возникновении чрезвычайных ситуаций комиссия будет координировать действия всех служб, задействованных в спасении жизни и здоровья сургутян. В комиссию вошли председатель комитета по здравоохранению администрации города Николай Гвоздь, главврач "Скорой помощи" Владимир Ершов, главный врач окружной больницы "Травматологический центр" Сергей Тарасенко и другие.