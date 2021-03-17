Тегеран, , 09:51 — REGNUM 16 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 97 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние сутки, в результате чего общее число смертей достигло 61 427. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«За последние 24 часа было выявлено около 8 380 новых случаев заражения COVID-19, при этом 889 человек были госпитализированы», — сказала Лари. Она отметила, что 1 506 360 пациентов из общего числа 1 763 313 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

По словам пресс-секретаря, еще 3848 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила около 120 миллионов человек по всему миру, из них свыше 2 653 000 человек погибли.