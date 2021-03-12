Париж, , 23:09 — REGNUM Во Франции в целях предотвращения переполнения реанимаций в регионе Иль-де-Франс в настоящее время готовится несколько массовых операций по переводу больных COVID-19 в больницы других регионов. Об этом 12 марта сообщает Le Parisien.

Из-за большого количества больных COVID-19, заполненность парижских реанимаций становится критичной. Французские власти решили предотвратить переполнение реанимаций Иль-де-Франс путем перевода больных в больницы других регионов. Для приема больных уже выбраны три региона: Пеи-де-ла-Луар, Новая Аквитания и Окситания. В каждом из этих районов организуются региональные учреждения здравоохранения и больницы. Также больных предлагается переводить в бельгийские больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения ФранцииОливье Веран заявил, что если эпидемия в Иль-де-Франс будет продолжаться на том же уровне, «мы примем все необходимые меры».

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