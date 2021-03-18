Приштина, , 04:04 — REGNUM Федерация медицинских профсоюзов Косово 16 марта выразила недовольство в связи с игнорированием министерством здравоохранения края предложения премьер-министра Албании Эди Рамы о вакцинации косовских медиков в Албании.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава федерации Блерим Сюля сообщил журналистам, что он обсудил ситуацию с послом Косово в Албании Наитом Хасани, и федерация готова взять на себя организацию вакцинации медиков в случае, если минздрав откажется заниматься этим вопросом.

Напомним, 12 марта в ходе церемония прибытия в Албанию 38 тысяч вакцин от коронавируса производства компании AstraZeneca Эди Рама призвал косовских медиков пройти вакцинацию в городе Кукес на севере Албании.

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