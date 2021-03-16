Приштина, , 21:06 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 16 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 3649 образцов в крае выявили 553 носителя коронавируса. Ещё 534 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлены 78 380 случаев заражения коронавирусом. 65 594 пациента уже здоровы. 1723 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли восемь пациентов с COVID-19. Лечение проходят 11 063 человека. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае. Однако февраль уже закончился, а время прибытия вакцины в страну до сих пор точно не закреплено. Ожидается, что первые 100 тыс. доз прибудут до начала июня.

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