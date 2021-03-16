Москва, , 13:22 — REGNUM Российское правительство планирует провести «генеральную уборку» и объединить в едином реестре все свалки, затонувшие корабли и заброшенные предприятия. Об этом вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила 16 марта на форуме «Чистая страна», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Нам нужна тотальная генеральная уборка», — подчеркнула Абрамченко.

Она пояснила, что необходимо ликвидировать 191 свалку в границах городов и 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда. Также нужно разобраться с заброшенными площадками, промышленными предприятиями и кораблями. Для этого потребуется реестр таких объектов и выявление приоритетных среди них.

Работа очень масштабная. На неё правительство предлагает направить все экологические платежи, например, штрафы и плату за негативное воздействие на окружающую среду. Их сделают «окрашенными» в бюджете.

Ещё одна задача по подготовке к «генеральной уборке» — определить порядок вывода из эксплуатации промышленных предприятий, добавила вице-премьер.

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