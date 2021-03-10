Москва, , 17:54 — REGNUM Если решение вопроса о строительстве в РФ мусороперерабатывающих заводов затянется, то это может привести к очень существенным последствиям в виде изъятия земель под размещение ТКО на полигонах и необходимости транспортировки отходов в другие регионы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил профессор базовой кафедры управление проектами и программами Capital Group РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Потравный. Так он прокомментировал заявление МЭР о том, что вопрос о строительстве таких объектов за счет экосбора требует дополнительной проработки.

«Безусловно, строительство мусоросжигательных заводов является очень важным вопросом, требующим безотлагательного решения. Если же процесс затянется, это может привести к очень существенным последствиям в виде изъятия земель под размещение ТКО на полигонах, роста затрат на их депонирование, необходимости транспортировки данных отходов в другие регионы для захоронения. Последнее связано с недовольством населения, — пояснил Потравный. — Главный вопрос, который возникает при строительстве таких заводов, — высокая стоимость и финансирование такого проекта преимущественно за счет бюджетных средств».

Как подчеркнул Потравный, до последнего времени плата за размещение твердых коммунальных отходов была одним из источников финансирования мероприятий, направленных на утилизацию этих отходов и размещение их на полигонах.

«Если взять существующий норматив платы за размещение 1 тонны отходов в пределах установленных лимитов, для отходов IV класса опасности (малоопасных) он составляет 248,4 руб. за 1 тонну. Исходя из того, что в России ежегодно образуется порядка 80 млн тонн ТКО, можно предположить, что такая плата (экологический сбор) может составить 19,8 млрд руб. в год при условии, что за все образующиеся отходы будет взиматься указанная плата, — подсчитал эксперт. — Однозначно поступления от экоплатежей не покроют намечаемых затрат на строительство заводов. И вопрос о затратах, о стоимости проектируемых мусоросжигательных заводов требует более широкого обсуждения».

Как подчеркнул Потравный, пока нет прозрачной информации о затратах на строительство мусоросжигательных заводов в России, трудно дать однозначный ответ о применении тех или других схем их финансирования.

«Ясно одно, что пока мы ведем дискуссии о необходимости строительства таких заводов можно оказаться на гигантской мусорной свалке», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее по вопросу о мусоросжигающих заводах выступил эколог Александр Закондырин.

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