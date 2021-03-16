Денвер, США, , 12:35 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 121:106.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 14 подборов.

В составе «Индианы» наибольшую результативность показал разыгрывающий Малколм Брогдон, набравший 24 очка.

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