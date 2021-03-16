Вашингтон, , 12:32 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 133:122.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, набравший 37 очков. Кроме того, разыгрывающий Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл из 23 очков и 17 результативных передач.

В составе «Милуоки» наибольшую результативность показал форвард Яннис Адетокунбо, на счету которого трипл-дабл из 31 очка, 15 подборов и 10 результативных передач.

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