Москва, 16 марта, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Недостоверную информацию в интернете всегда или почти всегда возможно отличить. Чаще в этом уверены молодые люди 18−24 лет (78%) и люди 25−34 лет (62%), приводит данные ВЦИОМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

По мнению 51%, любую недостоверную информацию в интернете нужно блокировать. В основном так думают те, кто редко пользуется интернетом или не пользуется вообще (65%). 23% опрошенных предлагают блокировать информацию, представляющую серьезную угрозу.

О том, что блокировке должна подлежать даже потенциально вредная информация, заявили 14%. Против блокировки выступают 10%. Затруднились оценить действия государства по контролю за достоверной информацией в интернете — 48% респондентов.

Опрос по телефону проведён 11 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, материал издания Politico, согласно которому социальная сеть Facebook начала блокировать сообщения о пользе и необходимости вакцинации от COVID-19, вызвал реакцию в интернет-сообществе.

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